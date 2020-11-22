عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

كشف مسئولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي موقف أحد نجوم الفريق من المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لحساب مباريات نهائي دوري أبطال افريقيا.









وكان مروان محسن قد تعرض لكدمة على مستوى الأنكل بأحد التدريبات التي خاضها الفريق إستعداداً لمواجهة أبوقير للأسمدة والتي حسمها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لحساب ثمن نهائي كأس مصر.









وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن الكدمة التي تعرض لها مروان بسيطة ولن تؤثر على حظوظه في المشاركة ضد الزمالك في نهائي القرن.



