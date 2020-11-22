"كفاية كده فضحتينا".. فتاة الوراق حاولت منع شقيقتها من الهرب فخنقتها وقفزت من السطح

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داخل إحدى الشقق بالحي الشعبي بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، كانت تقطن أسرة متوسطة الحال، مكونة من رب الأسرة وزوجته وأبنائه وكان من بين هؤلاء الأبناء، فتاة لم تتجاوز الـ 18 عاماَ من عمرها، مهتزة نفسيًا.



هروب وعودة



على مدار السنوات الأخيرة، اعتادت الفتاة صاحبة الـ 18 عاماَ، ترك منزل أسرتها بين الحين والآخر، متجولة في " أرض الله الواسعة"، ثم تعود مجددا إلى منزل أسرتها وكأن شيئًا لم يكن، رغم تعنيف أسرتها لها وتوبيخها، وضربها أيضًا.



اتعودوا على هروبها



في إحدى أيام شهور الصيف خرجت الفتاة من منزلها، بدعوى شراء متطلبات منزلية، دون أن تعود، لتستمر رحلة هروبها 6 شهور، بدون تحرير محضرًا بإختفائها في قسم الشرطة، لكونها مريضة نفسيًا.. "اتعودوا على هروبها".



الأب يحبس ابنته



عادت الفتاة إلى منزل أسرتها بعد مرور الـ 6 اشهر، وحينها قرر والدها إعادة تربيتها وتأهيلها، حيث حبسها داخل غرفتها لمدة أسبوع متواصل، حتى لا تهرب مرة آخرى، وذلك دون أن يقيدها.





خلي بالك من اختك





عن يوم الواقعة ترك الاب ابنته، رفقة شقيقته الأصفر منها " عمرها 16 سنة"، وغادر المنزل، مطالبًا الأخيرة بمتابعة شقيقتها.. "خلي بالك من أختك اوعي تهرب تاني".



كفاية كده فضحتينا



فور تأكد المهتزة نفسيًا من مغادرة والدها المنزل، شرعت في تنفيذ مخطتها مجددا وهروبها، لكن خطتها باءت بالفشل، حيث شاهدتها شقيقتها ومنعتها، ووقعت بينهما مشادة كلامية، نهرت خلالها الأخيرة شقيقتها الأكبر منها.. "عايزة تهربي تاني كفاية كده فضحتينا".



خنق بـ"ايشارب"



حديث الفتاة الصغري، قوبل بالرفض من شقيقتها، لتحضر " ايشارب"، وتخنقها، ولم تتركها إلا بعد تأكدها من وفاتها، ثم صعدت، إلى أعلي سطح منزلها، وقفزت لتهرب من والدها بعد جريمتها.



أمن الجيزة يتلقى بلاغًا



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بقتل فتاة خنقًا على يد شقيقها بنطاق القسم.



زواج الفتاة عرفيا عدة مرات



تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن الفتاة مرتكبة الجريمة، مهتزة نفسيًا واعتادت الهروب من منزلها، وتزوجت قبل وذلك عدة مرات عرفي.



القبض على الفتاة



أعد اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة مأمورية وتمكنت من القبض على الفتاة، واقتيادها إلى ديوان القسم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.