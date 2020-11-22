ألدرفيريلد يرعب توتنهام

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
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ربما يغيب مدافع توتنهام هوتسبير توبي ألدرفيريلد، فترة طويلة عن الملاعب بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز 2-0 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وخرج المدافع البلجيكي في الدقيقة 81 بعدما سقط بسبب هذه الإصابة، ولم يظهر التفاؤل على مدربه جوزيه مورينيو بخصوص عودته القريبة إلى الملاعب.

وقال مورينيو: "هذا سيء، إنها مشكلة عضلية ولا نعرف فترة العلاج، يجب علينا الانتظار لكنها إصابة سيئة بكل تأكيد".

ورداً على سؤال حول إمكانية غياب اللاعب فترة طويلة، قال مدرب توتنهام: "أظن ذلك".

وشارك جو رودون، المنضم من سوانزي سيتي في آخر أيام الانتقالات، بدلاً من ألدرفيريلد إلى جانب إيريك داير في الخط الخلفي.

ويعتقد مورينيو أن ألدرفيريلد أصيب بسبب معاناته من الإرهاق.

وقال المدرب البرتغالي: "لا يوجد أي شخص نلومه، خاض المباريات الدولية لأن فريقه احتاج إلى الفوز والتأهل لقبل نهائي دوري الأمم، هو يلعب معنا بشكل رائع لذا قررت إشراكه بدلاً من إراحته".

وأضاف: "لا يوجد أي شخص يمكن إلقاء اللوم عليه، وننتظر الآن تعافيه بأسرع شكل ممكن".

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