فتح باب قبول تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتقديم شكاوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:28 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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فتح باب قبول تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتقديم شكاوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

نعلن لكم طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة والتي أصبح يمكن التقدم بها من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي حيث صرحت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعي، قالت فيه أنه سوف يتم إضافة ٥٠ ألف أسرة إلي برنامج ودعم تكافل وكرامة، وأن الوزارة تبذل مجهود  كبير جدا للتحقق من الأسر والوصول إلي الأشخاص المحتاجين للدعم، حتى تتم مساعدتهم على تخطي الظروف المالية الصعبة. 

وتعمل الوزارة على تحديث بيانات الأشخاص ومحاولة الوصول إلى جميع الأسر المحتاجة للدعم، لذا قامت الوزارة بإتاحة موقع الكتروني لتقديم تظلمات تكافل وكرامة، وبعد التقديم على الموقع، سوف تبحث الوزارة جميع الطلبات المقدمة لمعرفة الأسر التي تستحق الدعم، وتم تقديم عدد كبير من التظلمات إلى موقع الوزارة.

كيفية التسجيل فى تظلمات تكافل وكرامة؟
الأشخاص الذين يحتاجون إلى أى دعم   برنامج تكافل وكرامة، والذين لا يملكون دخل مادي ثابت،  وإذا كنت قد قدمت في برنامج تكافل وكرامة ولم تحصل عليه حتي الآن، عليك القيام بتحديث البيانات الخاصة بك، من خلال الطرق الآتية:

- ادخل على بوابة وزارة التضامن الإجتماعي (اضغط هنا).
- أدخل كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بك.
- اكتب كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.
- أدخل اسمك، وعنوانك، ورقم بطاقتك القومي.
- اكتب سكوتك فى الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة إرسال.

ما هو معاش تكافل وكرامة؟
معاش تكافل وكرامة،  هو برنامج أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  لكي يحفظ كرامة  الأسر المحتاجة والمحدودة الدخل، وقد تم وضع بعض الشروط الخاصة للأشخاص المستحقين للدعم تكافل وكرامة،  وقد أكدت السيدة الوزير بأنها ملزمة أن تقدم الدعم لجميع الأسر المحتاجة والمستحقة للدعم.

فتح باب قبول تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتقديم شكاوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

رابط موقع تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov.egar.. اعرف خطوات الاستعلام والشكاوى

بالخطوات ..كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

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