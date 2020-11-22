كلوب يكرر طلبه إلى رابطة الدوري الإنجليزي

كرر مدرب ليفربول يورغن كلوب، طلبه إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإعادة التفكير في التمسك بإجراء 3 تغييرات كحد أقصى في المباراة الواحدة بدلاً من 5، في ظل ازدحام جدول المباريات وزيادة عدد المصابين.





ورغم أن مسابقات الدوري الكبيرة في أوروبا قررت الاستعانة بخيار السماح بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة في موسم تأثر بجائحة كوفيد-19، فإن الدوري الإنجليزي قرر العودة إلى النظام التقليدي بناء على تصويت من الأندية.





وابتلي ليفربول بالعديد من الإصابات، ومع اقتراب ازدحام جدول المباريات في فترة عيد الميلاد، فإن المدرب الألماني طلب من المسؤولين زيادة عدد التغييرات من أجل مصلحة اللاعبين.





وقال كلوب للصحافيين: "أشكر الله أنه حدث اجتماع المدربين، ولو كان بوسعنا التصويت في هذا اليوم لكانت النتيجة 15-5 لمصلحة إجراء خمسة تغييرات".





وأضاف: "لم يكن بوسعنا التصويت لأنه لا يتم السماح للمدربين بالتصويت لكن النتيجة سارت 11-9 في مصلحة ثلاثة تغييرات مقابل 15-5 في مصلحة خمسة تغييرات، الآن أتمنى أن يكون بوسع متخذي القرارات اتخاذ الخطوات التالية".





وسمحت رابطة الدوري في إنجلترا للدرجات من الثانية إلى الرابعة بإجراء خمسة تغييرات، لكن أي تغيير في لوائح الدوري الممتاز يحتاج إلى موافقة 14 فريقاً قبل إمكانية تنفيذه.





وقال كلوب: "نحتاج إلى إجراء تغيير، ونحتاج إلى الحديث عن جدول المباريات، في فترة عيد الميلاد سنلعب مجدداً مرتين في أقل من 48 ساعة وسنتحدث عن الأمر ذاته مرة أخرى".





وأضاف: "سينظر الجميع إلي ويقول ‭'‬هو يتحدث مجدداً عن ناديه‭'‬، لكن في فترة عيد الميلاد ومن منظور بدني، سيكون من الممكن حدوث ما نفعله لكنه سيكون خطيراً وعلى مدار الموسم سيكون الأمر ذاته".



