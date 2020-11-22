



طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 وكيفية تقديم تظلم أو شكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي





نعرض لكم طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والذي هو برنامج يقدم دعم لبعض الأسر المحتاجة، ويقدم هذا الدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في كافة أنحاء الجمهورية، حتى تساعدهم في توفير حياة كريمة، وليد متطلباته المعيشية واليومية، وهي عبارة عن دعم مادي، ولكن يقدم برنامج تكافل وكرامة لبعض الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، وفي موضوعنا هذا سوف نتحدث عن برنامج دعم تكافل وكرامة بكافة التفاصيل، تابعونا





كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة؟

يوجد طريقين للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، من خلالها يمكنك معرفة الأشخاص المستحقين للدعم من عدمه، الطريقة الأولى هي الاتصال علي الخط الساخن ١٩٦٨٠، أما الطريقة الثانية من خلال الدخول على الأنترنت وإرسال رسالة بريد إلكتروني على رابط تكافل وكرامة.





ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة؟

تم وضع بعض الشروط للأشخاص الذين يمكنهم الاستحقاق لبرنامج تكافل وكرامة، إذا تحققت تلك الشروط يمكن للشخص الحصول على الدعم مباشرة، ويمكن استحقاق الفئات الآتية:





- الأطفال.

- نساء.

- الأشخاص أصحاب الإعاقة.

- العائلات.

- الشباب.

- المسنين.





شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

- إلا يكون الشخص يعمل في أحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، بأجر يزيد عن ٤٠٠ جنية شهري.

- لا يجب أن يكون الشخص يحصل على معاش تأميني، أو معاش تضامن اجتماعي.

- أن تكون الأسرة لديها أطفال، لا يقل يزيد أعمارهم عن سن الـ١٨ عاما.

- عليك تقديم كافة الأوراق التي تثبت سن أطفالك.

- ألا يقل عمر الشخص المسن عن ٦٥ سنة.

- أن يكون المسن من أصحاب المزمنة إذا كان عمره أقل من ٦٥، أو أن يكون عاجز العمل.

- عدم حصول المتقدم علي دخل آخر، وألا يكون مالكا المزارع أو قطع أراضي.



