مصرع وإصابة 18 عاملًا في مصفاة أصفهان جراء حادث مروري بإيران

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:20 م
حادث تصادم
حادث تصادم
وكالات
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لقي 4 عمال مصرعهم، وإصيب14 آخرون جراء حادث مروري تعرضت له حافلة كانت تقل عمالا في مصفاة محافظة أصفهان الإيرانية لتكرير النفط، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ووفقًا لمنصور شيشة فروش، مدير دائرة الطوارئ في محافظة أصفهان، انقلبت الحافلة المنكوبة، صباح اليوم الأحد، خلال نقل العمال بين مدينتي خميني شهر ونجف آباد.

 

وتداولت وسائل إعلام لقطات من موقع الحادث.

 


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مصفاة ايران مصرع وإصابة 18 عامل ايران

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