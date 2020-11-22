هالة صدقي:"اللي هايتجوزني يقدملي شهادته ويحكيلي تاريخ حياته"

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مازالت الفنانة هالة صدقي تتلقى عروضًا للزواج فور نشرها أي صور متعلقة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت هالة صدقي قد نشرت أمس صورة لها، بدت فيها وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض يتسم وجود أكمام طويلة، وارتدت نظارة شمس، وقبعة باللون الأسود، وعلقت عليها قائلة :"الشمس والبحر وبس" ، وحظيت الصورة على إعجاب العديد من قبل متابعيها.





وتوالت عليها تعليقات عديدة من قبل الرجال يطلبون الزواج منها، حتى قامت بالرد على أحد متابعيها، كاشفة عن شرطها للزواج، وكتبت هالة صدقي في تعليقاتها: "اللي هيتجوزني يقدملي شهادته، ومن غير ما ينرفزني، يحكي تاريخ حياته".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.