المصري يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك، للحصول على خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الفريق البورسعيدي، في حسم التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الفريق الأبيض، وتدعيم خط دفاعه خلال بداية الموسم الجديد.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، أوصى ناديه بضرورة التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، لتعويض غياب إسلام أبو سليمة، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وأبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في وقت سابق ترحيبه برحيل عبدالسلام، على سبيل الإعارة خاصةً أنه مازال صغير في السن ويحتاج إلى بعض الخبرات.

وأبرم النادي المصري، 7 صفقات حتى الآن، حيث تعاقد مع عصام ثروت وعلاء عطا ومصطفى سلطان ثلاثي نادي مصر، وأحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي وأحمد رفعت ومحمد عنتر، لاعبا نادي الزمالك وأحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز، بالموسم الجديد.

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