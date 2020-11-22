دفعة قوية للنصر قبل مواجهة الهلال في القمة

سيكون النصر في أشد الحاجة إلى جاهزية أبرز لاعبيه قبل قمة مرتقبة أمام غريمه الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم غداً الإثنين، على أمل مواصلة الصحوة بعد بداية كارثية للموسم.





وخسر النصر في أول 3 جولات قبل أن يهزم القادسية 2-0 قبل التوقف الدولي ليخفف الضغوط المفروضة على المدرب روي فيتوريا الذي ذكرت تقارير أنه كان على وشك فقدان منصبه.





ويقبع النصر في المركز 13 برصيد 3 نقاط، وبفارق هدف واحد عن منطقة الهبوط، وربما يجد نفسه في مراكز الخطر مع انطلاق القمة.





وتلقى النصر دفعة مهمة بعودة هدافه الأول المغربي عبد الرزاق حمد الله في الوقت المناسب بعد تعافيه من كوفيد-19.





وكان حمد الله ضمن عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا في تشكيلة النصر هذا الشهر ومنهم أيضاً المدرب فيتوريا الذي تعافى بشكل تام.





وفي الوقت الذي من المفترض أن يكون حمد الله جاهزاً، وكذلك الحال لزميله الأرجنتيني غونزالو مارتينيز وخالد الغنام، فإن النصر تلقى دفعة أخرى بتعافي المغربي الآخر نور الدين أمرابط بعد معاناته من إصابة بتمزق عضلي لحوالي شهرين.





لكن في المقابل، فإن فيروس كورونا سيجبر مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو على الابتعاد عن الجلوس على مقاعد البدلاء خلال هذه القمة.





وذكرت تقارير محلية أن الهلال يحاول وصول تعليمات المدرب الروماني إلى لاعبيه أمام النصر من خلال شاشة في غرفة اللاعبين.





ويعيش الهلال في المقابل حالة استقرار كبيرة ويتصدر الدوري برصيد 10 نقاط وبفارق هدف واحد عن الشباب صاحب المركز الثاني.





لكن الشباب سيسافر إلى جدة لمواجهة الأهلي صاحب المركز الثالث بتسع نقاط مساء الإثنين، وقبل مباراة الهلال مع النصر، لذا فمن المؤكد أن حامل اللقب سيخوض القمة بحثاً عن استعادة الصدارة.





وسيحاول الاتحاد، الذي ألحق بجاره الأهلي خسارته الوحيدة هذا الموسم، أن يحقق فوزه الثاني في خمس مباريات عندما يواجه الفيصلي رابع الترتيب برصيد ثماني مباريات.





ويأتي الفيصلي ضمن ثلاثة فرق فقط، إلى جانب الهلال والشباب، لم تتذوق طعم الهزيمة في الدوري هذا الموسم.



