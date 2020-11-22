أمن الجيزة يكشف ملابسات القبض على 12 شخصاً لتنقيبهم عن الآثار بالحوامدية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات القبض على 12 شخصًا، على خلفية اتهامهم بالحفر تنقيباَ عن الآثار أسفل أحد المنازل بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة، إذ تبين أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية تمكنوا عقب تقنين الإجراءات من ضبط 12 شخصًا لإثنين منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكن أحدهم الكائن بدائرة القسم.

وعثر بداخله على حفرة بقطر 1،5متر وعمق 8 متر وكمية من الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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