إنطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد بمستشفى بني سويف الجامعي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد بالمستشفى الجامعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة تستهدف مناظرة كافة الفئات والحالات بالمناطق النائية عن بعد عبر تقنية الفيديو، وتشمل خدمات الكشف عن بعد طلبات الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج، لافتًا إلى أن الكشف عن بعد يسهم في توفير الاستشارة المتخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، مما سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل وتكبد مشاق السفر.

جدير بالذكر، انه تم اختيار مستشفي بني سويف الجامعي ضمن مرحلة التشغيل الأولي للمبادرة والتي شملت مستشفيات جامعات الإسكندرية وطنطا والسويس وجنوب الوادي وأسوان، وطوارئ القصر العيني.

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