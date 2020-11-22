جامعة بنها تشارك في مسابقة التراث وطريق الحرير

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شاركت جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، في مسابقة التراث وطريق الحرير، والتي أقيمت على هامش فعاليات اجتماعات تحالف جامعات طريق الحرير بجامعة نزارباييف بدولة كازاخستان، من خلال تطبيق زووم.
ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة بنها هي الجامعة الأفريقية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة، حيث شارك الطالب مصطفى أيمن مصطفى بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بفيديو من تصميمه.
بعنوان "من صناعة الحرير.. إلى صناعة التاريخ" حيث استعرض فيه تاريخ العلاقات المصرية الصينية واشتراك جامعة بنها في المكتب التنفيذي لطريق الحرير منذ عام 2015 لتصبح أول جامعة في الشرق الأوسط ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف.
جدير بالذكر أن تحالف جامعات دول طريق الحرير، يضم أكثر من مائة جامعة في أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ويعتبر اقتصادياتها نحو 30% من الاقتصاد العالمي مما يعد إنجازا هاما ويؤكد التزاما أكاديميًا بين جامعات هذه الدول بالتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك للتبادل الثقافي وأن تعمل هذه الجامعات على تعزيز الصداقة وأواصر التفاهم بين طلابها وأساتذتها.

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