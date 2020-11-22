الطالع الفلكى الأحد 22/11/2020..لُقْمَة عَيْش!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى السّادسة و45 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 13 هاتُور قبطى ، 22 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 7 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وجَزْمَة من هِنَا وشَرَاب من هِنَا وبَلْغَة من هِنَا الحال يِتْعِدِلْ ، ماهو أكل العيش يحبّ الخفيّة.(الضيف أحمد من فيلم الحياة حلوة-1966)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج الثور: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجوزاء: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: إن شعرت بإحساس من الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً بمظهره، على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام ،والأيام كفيلة بإثبات شعورك.





برج الأسد: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العذراء: لاتجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الميزان: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج العقرب: النقود ليست بتلك الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن قد تحل جزء من المشكلة ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: قم بتحديد أولوياتك وابدأ بتنفيذها أولاً بأولّ لكن إحرص ألا تضع الأولويّات بترتيبٍ خاطئ، عندها قد تبدأ فى التساؤل عن سبب الفشل.





برج الجدى: الصبر فضيلة عليك أن تتحلى بها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الدّلو: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ،خذ المُفيد منها بعيْن الإعتبار ، و تجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الحوت: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.



