هل قبر الإسكندر الأكبر هو التابوت الذى تم إيجاده بالمنتزه هذا الأسبوع؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
Advertisements
 شهيرة النجار

مفاجأة من العيار الثقيل وانفراد أسطره لكم هنا عن المنتزه ربما يقلب جميع الموازين العالمية يا سلام كدا على طول.. آه وما هو بيقولك إيه يا سيدى طبعًا كلنا عارفين إن المنتزه بكامل كبائنها وشواطئها والموتلات والمطاعم الموجودة فيها قد تم سحبها وهدمها استعدادًا لعمل المخطط الجديد للمنتزه الجديدة من فنادق أخرى وموتلات ومولات ومطاعم وإعادة ترتيب والاستفادة من كل شبر فيها عظيم، فكان لايزال مكانان لم يتم هدمهما بالمنتزه هما موتيل وكبائن وحمام سباحة بالما ومجموعة المطاعم ظهر شاطئ عايدة لمطاعم «اسبكترا وروسترى» قوم تم الهدم فتحدث المعجزة أثناء الحفر ويتم العثور على ثلاثة توابيت كاملة وعدد من الأوانى الفخارية وغيرها يوم الخميس قبل الماضى والدنيا انقلبت، للآن الكلام إن تلك الآثار والمومياوات رومانية لكن البعض يذهب بالأمل أنها يونانية وربما يكون قبر الإسكندر الأكبر واحدًا منها، ذلك القبر الذى حير العالم، مكانه للآن مجهول، ناس تقول فى سيوة وآخرون قالوا فى كوم الدكة والبعض يقولون فى منطقة الورديان ومينا البصل لكن المؤكد أن قبر الإسكندر بالإسكندرية طولاً أم عرضًا، والأهم من كل هذا هل سيتم إيجاد آثار أخرى بالمنتزه؟ والسؤال الأكثر أهمية لماذا لم يتم إيجاد آثار قبل ذلك بتلك البقعة؟ لا نعلم ولا ندرى كل ما نعلمه من تاريخ المكان أن الخديوى أعجب بتلك الطابية التى كان قد اختارها جده محمد على وابنه إبراهيم باشا من بين الطوابى للبناء بها وتم بناء قصور المنتزه بها، هل وقتها وجدوا آثارا أثناء البناء؟ الله أعلم ويأتى سؤال آخر ما مصير تلك الآثار التى تم إيجادها؟ وقد صدرت تعليمات بنقلها لمخازن محطة مصر لحين معرفة تاريخها وفك الطلاسم.. وللحديث بقية.

أخبار تهمك

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تفاصيل مذكرات أوباما عن وضع مصر أثناء ثورة 25 يناير (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يترقب جلسة أمير مرتضى لحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

سر تراجع موسيماني عن مشاركة مصطفى شوبير ضد أبوقير للأسمدة

منذ ثلث ساعة

‌اقتراب جاهزية نجمي الأهلي للمشاركة في نهائي القرن

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

05:26 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»