تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.09% مع بداية التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.09% خاسراً 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2313.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 60.8 مليون سهم محققة ما قيمته 65.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1136 صفقة لعدد 29 سهماً.









وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%.