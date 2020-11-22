تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.09% مع بداية التعاملات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.09% خاسراً 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2313.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 60.8 مليون سهم محققة ما قيمته 65.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1136 صفقة لعدد 29 سهماً.


 وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%.
 
وقفزت 7 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.75%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.52%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.97%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم مجموعة جي اف اتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.9 مليون ورقة بقيمة 12.2 مليون درهم.

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