إبراهيموفيتش يتحدى صديقه القديم في مواجهة نابولي وميلان بالدوري الإيطالي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
مع استئناف فعاليات الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فترة التوقف بسبب الروزنامة الدولية، سيكون عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع مواجهة مثيرة بين فريقي نابولي وميلان في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، في ختام مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويأمل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في مواصلة مسيرته التهديفية المميزة في الموسم الحالي رغم صلابة دفاع نابولي الذي يقوده المدرب جينارو جاتوزو الذي لعب بجوار إبراهيموفيتش في صفوف ميلان نفسه قبل سنوات.

ويستضيف جاتوزو زميليه السابقين إبراهيموفيتش ودانييلي بونيرا في هذه المباراة التي تجتذب معظم الاهتمام من باقي مباريات المرحلة.

وقال جاتوزو لدى انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي لبدء فترة جديدة مع الفريق: «رأيت صوره وكنت مثل جده ، لأن هذا العمل يدمرك».

وخلال فترته الأولى مع الفريق ، والتي امتدت لعامين ، فاز إبراهيموفيتش مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي وكان جاتوزو إلى جواره في الملعب قبل أن يترك اللاعبان الفريق في 2012وذلك بعدما قضى جاتوزو 13 موسما في صفوف الفريق.

وخلال فترته الحالية مع الفريق ، ضرب إبراهيموفيتش بعامل السن عرض الحائط وسجل ثمانية أهداف في خمس مباريات خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم وغاب عن الفريق في مباراتين بالبطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي ، أصيب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان ومساعده جياكومو موريلي لتصبح الفرصة سانحة أمام بونيرا ليبدأ أول عمل تدريبي له في قيادة الفريق لحين تعافي بيولي وموريلي.

وكان بونيرا ، الذي أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه في الشهر الماضي ، خاض ستة مواسم إلى جوار جاتوزو كمدافع في صفوف ميلان ولعب بجوار إبراهيموفيتش في موسمين بالفريق نفسه.

وبدأ ميلان الموسم بشكل رائع وتصدر جدول الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين فيما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ولكن نابولي كان من الممكن أن يتقدم على ميلان في جدول المسابقة خلال الفترة الحالية لكن الفريق تعرض لخصم نقطة من رصيده إضافة لاعتباره خاسرا في المباراة أمام يوفنتوس لعدم حضورها.

وأوضح النادي أن السلطات الصحية حظرت سفر الفريق إلى تورينو بسبب ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا في الفريق ، وقرر النادي طرح القضية أمام اللجنة الأولمبية الإيطالية.

ويأمل جاتوزو في تحقيق الفوز على ميلان في المباراة ليعادل رصيده ميلان من النقاط.

ويمتلك ساسولو حتى الآن أقوى خط هجوم في البطولة بالموسم الحالي حيث سجل 18 هدفا بالتساوي مع أتالانتا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 19 ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 15 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

شاهد.. تفاصيل مذكرات أوباما عن وضع مصر أثناء ثورة 25 يناير (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يترقب جلسة أمير مرتضى لحسم موقفه

منذ حوالي 4 ساعات

‌اقتراب جاهزية نجمي الأهلي للمشاركة في نهائي القرن

منذ ساعة و نصف

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 11 ساعة

سر تراجع موسيماني عن مشاركة مصطفى شوبير ضد أبوقير للأسمدة

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

05:26 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»