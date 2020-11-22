هزة أرضية قوتها 5.2 ريختر تضرب ولاية سكيكدة بالجزائر
ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية سكيكدة شمال شرقي الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.
وشهدت الجزائر
خلال الأسبوع الماضي، عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 4 هزات ارتدادية ضربت محافظات
في شرق وغرب البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.
وذكر مركز البحث
الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في
محافظات بشرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة، الأربعاء.
في حدود الساعة
16:17 بتوقيت غرينيتش، الأربعاء، سُجِّلت هزة أرضية بمحافظة باتنة بلغت شدتها 3 درجات
على مقياس ريختر حُدد مركزها بمنطقة "لازرو" الواقعة على بعد 8 كيلومترات
عن المدينة.
وفي اليوم ذاته،
وفي تمام الساعة 07:22 بتوقيت غرينيتش اهتزت الأرض بالعاصمة الجزائرية بلغت شدتها
3.2 درجة، وحدد مركزها بمنطقة عين البنيان.
وسُجلت هزة أرضية
بمحافظة بجاية (شمال شرق)، في حدود الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش، بلغت شدتها 3.9 درجة،
حدد مركزها بمنطقة "أوقاس" الساحلية.
والثلاثاء، سجلت
محافظة مستغانم الواقعة غربي البلاد هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.2 درجة في حدود الساعة
23:32 بتوقيت غرينيتش، حدد مركزها بمنطقة "عين بو دينار".
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