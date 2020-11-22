كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل النهائي الإفريقي

قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فريق الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة المحلية.

ويواجه فريق الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر فريق الاتحاد السكندري يوم 1 ديسمبر المقبل، ويسعي موسيماني لمواصلة المشوار مع الفريق الأحمر بالكأس والتتويج بلقب البطولة المحلية.





ويستعد موسيماني لخوض مواجهة نارية مع الأهلي ضد غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعي لحصد لقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب مع ماميلودي صنداونز عام 2016.





ماذا قدم موسيماني مع الأهلي حتي الآن؟





تعاقد النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأحمر مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي رحل عن تدريب الفريق الأهلاوي بشكل مفاجئ بسبب ظروف عائلية.





لعب الأهلي 7 مباريات تحت قيادة "موسيماني" حتي الآن، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة مع الفريق، سجل لاعبو الأحمر تحت قيادته 14 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين.





خاض المدرب الجنوب إفريقي 4 مباريات مع الأهلي في بطولة الدوري حقق المارد الأحمر الفوز في 3 مباريات على حساب أندية المقاولون (1-0)، إنبي (3-0)، طلائع الجيش (3-0)، وتعادل سلبيًا مع بيراميدز.





بينما قاد الأهلي لتخطي عقبة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز في مباراة الذهاب على استاد "محمد الخامس" بهدفين دون رد، بينما كرر انتصاره في مصر بنتيجة 3-1 وقاد فريقه لبلوغ المباراة النهائية للبطولة.





وقاد الأهلي في مباراة وحيدة بكأس مصر ضد أبو قير للأسمدة وفاز 2-1 وتأهل لنصف نهائي كأس مصر.





استخدم موسيماني 24 لاعبا خلال قيادته للأهلي، ويعد الثنائي محمد هاني وأليو ديانج الأكثر مشاركة معه ولعب كل منهما 6 مباريات، بينما مروان محسن هداف الفريق تحت قيادته وسجل 3 أهداف.



