ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحاً 6.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5533.33 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحاً 11.330 نقطة ليصل إلى مستوى 6129.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 3.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4348.54 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4464.11 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 88.6 مليون سهم بقيمة 24 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5251 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.45%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.
 
وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.80%، يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.54%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 8.09%، فيما تصدر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.57% يليه سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 8.98%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 5.66%.
 

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