انتقال لاعب سموحة اللاعب حسام محمد السيد





وقام اللاعب الشهير بـ "مانجا" بالتوقيع للمالية لمدة موسمين في حضور ايمن مجدي المدير الفني ووائل سعيد وكيل اللاعبين.



يذكر أن مالية كفر الزيات سيخوض اولى مبارياته يوم الأربعاء المقبل 25 مع فريق دكرنس في ملعب دكرنس .





حصل فريق نادي مالية كفر الزيات أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري القسم الثامي على توقيع اللاعب حسام محمد السيد الظهير الأيسر لفريق سموحة .