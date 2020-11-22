لليوم الثاني.. روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 401 وفاة و24581 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 467 وفاة و24822 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ24 ألفا، لليوم الثاني على التوالي.

 

وفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، على رأسها العاصمة موسكو (6575 إصابة) وسان بطرسبورغ (2668 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد.

 

وأشارت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و89329 إصابة مؤكدة، منها 36179 حالة وفاة و457707 حالات نشطة، (ما يمثل زيادة بـ6172 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 18008 مرضى للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و595443 شخصا.

 

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 72.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (590 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 478 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

 

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