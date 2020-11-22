عاجل.. إصابة مدافع بيراميدز بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
علي جبر
علي جبر
علي نبوي
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تأكدت إصابة علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

 

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها مدافع بيراميدز إيجابية العينة.

 

ويخضع مدافع بيراميدز إلى العزل المنزلي وفقا لبروتوكول الصحة للتعافي من فيروس كورونا.

 

الجدير بالذكر أن علي جبر كان متواجدًا في معسكر منتخب مصر الماضي والذي خاض فيه مباراتين أمام توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

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