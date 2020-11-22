نائب رئيس المجتمعات العمرانية يشهد تشغيل تجريبى لمحطة الصرف الصحى بمدينة بدر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
تشغيل محطة الصرف الصحي
تشغيل محطة الصرف الصحي
احمد الشيخ
Advertisements


شهد  كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن،  بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحي بطاقة ٤٠ ألف م٣/يوم بمنطقة 1600 فدان شرق الروبيكى بمدينة بدر.
وأوضح  عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تتكون من عدد 4 طلمبات تصرف، الطلمبة الواحدة قدرة 230 لتر/ث، وبلغت تكلفة المحطة 34 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تستقبل  الصرف الصحي  القادم من العاصمة الإدارية بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى صرف المصانع بمنطقة الـ 800 فدان، وكذلك صرف منطقة  سكن العاملين بالعاصمة الادارية، ومنطقة الجامعات والحي المتميز 2.

وأشار إلى أن دخول محطة الصرف الخدمة يعد إضافة قوية لمنظومة الصرف الصحى بالمدينة، نظراً للتوسعات الكبيرة  التي تشهدها المدينة في الفترة الأخيرة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

‌اقتراب جاهزية نجمي الأهلي للمشاركة في نهائي القرن

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

/الأرصاد: هذا موعد موجة الطقس السيئ المقبلة

منذ 38 دقيقة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 11 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

شاهد.. تفاصيل مذكرات أوباما عن وضع مصر أثناء ثورة 25 يناير (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يترقب جلسة أمير مرتضى لحسم موقفه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز مدينة بدر: تركيب طلمبات جديدة بمحطة المياه رقم 2 بالروبيكي استعداداً لاسقبال الصيف

كمال بهجات يتابع موقف تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

قافلة طبية توفر الكشف والعلاج المجاني لسكان مدينة بدر (صور)

نائب رئيس"المجتمعات العمرانية الجديدة" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر

تعرف على المدينة صاحبة النصيب الأكبر في مشروع الإسكان الاجتماعي

بتكلفة 134 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف الصحي بمدينة بدر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

05:26 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»