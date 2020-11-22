نائب رئيس المجتمعات العمرانية يشهد تشغيل تجريبى لمحطة الصرف الصحى بمدينة بدر









شهد كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحي بطاقة ٤٠ ألف م٣/يوم بمنطقة 1600 فدان شرق الروبيكى بمدينة بدر.

وأوضح عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تتكون من عدد 4 طلمبات تصرف، الطلمبة الواحدة قدرة 230 لتر/ث، وبلغت تكلفة المحطة 34 مليون جنيه.





وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تستقبل الصرف الصحي القادم من العاصمة الإدارية بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى صرف المصانع بمنطقة الـ 800 فدان، وكذلك صرف منطقة سكن العاملين بالعاصمة الادارية، ومنطقة الجامعات والحي المتميز 2.





وأشار إلى أن دخول محطة الصرف الخدمة يعد إضافة قوية لمنظومة الصرف الصحى بالمدينة، نظراً للتوسعات الكبيرة التي تشهدها المدينة في الفترة الأخيرة.







