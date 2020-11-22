يورجن كلوب يرفض تدريب منتخب ألمانيا

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فكرة تدريبب منتخب ألمانيا بعد ترشيحه لخلافة يواكيم لوف عقب الخسارة من إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية.

وقال كلوب ردًا على الترشيحات: "ربما في المستقبل ولكن الآن لا، لأنه ليس لدي وقت الآن، لدي أيضًا وظيفة، وظيفة مكثفة جدًا بالمناسبة، لست متأكدًا مما إذا كان أي شخص قد سألني ولكن إذا لم يعرفوا أن لدي وظيفة هنا في ليفربول.. أنا مسئول عن كل شيء ولن أبحث عن تحد جديد".

ويصر كلوب على أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو المكان المناسب له بعد أن وقع بيب جوارديولا على تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين يوم الخميس.

وأضاف كلوب" "سعيد بتوقيع بيب جوارديولا على عقد جديد مع مانشستر سيتي لكنني أخشى أن الأمر لن يكون مجرد جوارديولا ضد كلوب خلال السنوات القليلة المقبلة.. فرانك لامبارد وتشيلسي يبنيان فريقًا مناسبًا هناك.. مان يونايتد وأرسنال لن يبقيا بدون المنافسة وتوتنهام يبدو خطيرًا حقًا هذا العام، ليستر جيدة حقًا، ولن ننام 100٪ من الذئاب.. المنافسة ستختلف ولن تكون سهلة".