‌اقتراب جاهزية نجمي الأهلي للمشاركة في نهائي القرن

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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‌‌‌اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التماثل للشفاء، استعداداً للمشاركة في نهائي القرن ضد الزمالك.

‌ويستعد الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك مساء الجمعة 27 نوفمبر، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

‌وأكدت مصادر مطلعة داخل الأهلي أن محمد هاني، الظهير الأيمن وجونيور أجايي مهاجم الفريق، يقتربان من العودة للتدريبات الجماعية.

‌‌وأوضحت أن الثنائي يخوض حالياً تدريبات في صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

‌‌‌وكان هاني قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد توجو في التصفيات الأفريقية، بينما تعرض أجايي للإصابة في مران الأهلي.

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