التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،علي تباين بأداء المؤشرات ، ليستمر الأداء العرضى للمؤشرات مائلا للهبوط مع تباين أداء الأسهم ،
 
وتراجع المؤشر الرشسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2946 نقطة.

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