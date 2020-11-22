التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،علي تباين بأداء المؤشرات ، ليستمر الأداء العرضى للمؤشرات مائلا للهبوط مع تباين أداء الأسهم ،

وتراجع المؤشر الرشسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.