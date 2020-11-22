دي ماريا يدعم الجزيرة المطروحي بالقسم الثاني

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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دعّم نادي الجزيرة المطروحي صفوفة بالتعاقد مع اللاعب وليد دي ماريا قادما من صفوف فريق مصر المقاصة استعدادا إنطلاق مباريات القسم الثاني .

وجاء التوقيع في حضور حمدي حفيظ رئيس النادي ، وأحمد عجايز وكيل اللاعب، وسبق لـ "دي ماريا" التوقيع لناديي المنصورة، ودمنهور ولكن رحل عن الفريقين بسبب الإختلاف في بعض الأمور المادية.

يذكر أن الجزيرة قد أعلن في وقت لاحق إنضمام أحمد عبد العال لاعب النصر كما تم الحصول علي توقيع مودي لاعب الاتصالات، وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود، وشهاب صلاح لاعب مصر للتأمين، ومحمد عادل هجرس حارس الإعلاميين لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد .


ويقود الجزيرة جهاز فني مكون من، محمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، مدرب عام وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي، وإبراهيم صلاح مشرف عام علي الكرة، وعليوة ذاكي مدير للكرة.

وقام الجزيرة بقيد 6 لاعبين في القائمة الأولي وهم، أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.

ونجح النادي في تجديد التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر وسيتم قيدهم بالقائمة الإضافية .

مباريات الجزيرة بالدور الأول 

الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة
الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات
الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة
الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج
الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة
الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد
الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة
الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو
الجولة العاشرة : ب. المحلة - الجزيرة
الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة
الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة
الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ
الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة
الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور

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