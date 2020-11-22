الأرصاد: رياح نشطة وفرص سقوط أمطار.. والصغرى بسانت كاترين 6 (فيديو)

Advertisements



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، إذ سيكون الطقس لطيفا نهارًا وباردًا ليلًا بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية صباحا ورياح معتدلا تتحول إلى رياح نشطة على السواحل الشمالية مع وجود أمطار خفيفة على مناطق في الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وتزيد الأمطار وتكون غزيرة على السواحل الشمالية والشرقية في الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ومطروح، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 18

دمياط العظمى 22 والصغرى 17

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 14

السويس العظمى 23 والصغرى 15

العريش العظمى 23 والصغرى 14

طابا العظمى 21 والصغرى 16

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 6

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19

الغردقة العظمى 25 والصغرى 17

الفيوم العظمى 22 والصغرى 14



إقرأ أيضا..

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.



كما توقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وتظهر شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.





أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فمن المتوقع، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

