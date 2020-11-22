مالية كفر الزيات يتعاقد مع أحمد مبروك أوكا



ووقّع اللاعب عقود انضمامه للفريق بعقد يمتد لـ"موسمين"، في حضور وكيل اللاعب ومجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات.



وقد أبرم الفريق التعاقد مع أحمد مبروك أوكا نظرًا لقدرات اللاعب الفنية العالية، وتقديمه مستوي مميزًا مع فريقه السابق قبل رحيله عنه.

نجح مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات في إبرام التعاقد مع أحمد مبروك أوكامهاجم فريق مياة البحيرة لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات دوري الممتاز "ب" .