صحفي يخترق اجتماع سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي (فيديو)

اخترق الصحفي الهولندي دانييل فيرلان، اليوم الأحد، اجتماع مغلق عبر الفيديو باستخدام تطبيق "زووم" لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، انضم فيرلان إلى الاجتماع بعد نشر وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد عن طريق الخطأ بعض تفاصيل تسجيل الدخول على "تويتر".

وتمكن الصحفي الهولندي، من الالتحاق بالاجتماع، بينما ردّ عليه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "هل تعلم أنك دخلت إلى مؤتمر سري؟"

وقد ردّ فيرلان: "أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. آسف لمقاطعة مؤتمركم.. سأغادر فورا"، وفقًا لـ"بي بي سي".

وقال بوريل، ردًا على اعتذار فيرلان: "هل تعلم أن ما قمت به يعد جريمة جنائية؟ من الأفضل أن تغادر بسرعة قبل وصول الشرطة".

وكان فيرلان، راى في الصورة التي نشرتها بيليفيلد على "تويتر" أن خمسة من ستة أرقام من الشيفرة السرية اللازمة للدخول إلى الاجتماع كانت مرئية، الأمر الذي مكّنه من تخمين الرقم الأخير.

وتسبب اختراق فيرلان، للمؤتمر المنعقد عبر الفيديو، في ارتباك لدى المسؤولين، الأمر الذي اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.

وقد دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تعزيز الأمن الرقمي، وتمّ حذف الصورة من "تويتر"، في حين علّق بوريل قائلا إن "هذا يظهر مرة أخرى أنه يتعين على الوزراء أن يدركوا مدى الحرص الذي يجب عليهم اتخاذه عند التعامل مع تويتر".



