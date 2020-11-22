(موقع مصر) | كيفية إضافة بيانات الزوجة إلى بطاقة التموين العائلية الكترونيا عبر الرابط digital.gov.eg

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
إضافة بيانات الزوجة إلى بطاقة التموين
إضافة بيانات الزوجة إلى بطاقة التموين
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(موقع مصر) | كيفية إضافة بيانات الزوجة إلى بطاقة التموين العائلية الكترونيا عبر الرابط digital.gov.eg

أضافه بيانات الزوجة الي بطاقة التموين ، في ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لتقديم الخدمات المتطورة لأبناءها قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإضافة خدمة جديده عبر موقعها الرسمي لخدمات التموين موقع مصر حيث يمكن للزوج الآن ان يقوم بالدخول عبر الموقع ويقوم بنقل بيانات زوجته من بطاقة أبيها الي بطاقته ولكن وفقا لمجموعه من الضوابط التي تتم من خلالها هذه العملية التي سنستعرضها لكم من خلال سطورنا التالية فتابعونا.

إضافة بيانات الزوجة إلى بطاقة التموين
أطلقت وزارة التموين مؤخرا منصة حتي تسهل علي المواطن أنجاز خدماته الكترونيا لكي يوفر الوقت الذي يضيعه من اجل الذهاب الي المصالح الحكومية حيث أتاحت من خلال هذا الموقع خدمات التوثيق والمحاكم بالإضافة الي خدمات التموين التي توفر للمواطنين العديد من الخدمات التي يمكنه ان يقوم بها وهو باقي في منزله حيث من اهم هذه الخدمات هي ضم الأطفال والزوجة وذلك عن طريق أضافه بيناتهم للبطاقة عبر مجموعه من الخطوات سنوضحها لكم كما أنها تمكنك من الإبلاغ عن وفاة احد أعضاء الأسرة ليتم حذفه من البطاقة التموينية حتي لا تتعرض للمسائله القانونية ودفع الغرامة.

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين
- تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني لموقع مصر (اضغط هنا).
- الضغط علي كلمة خدمات التموين المبينة اعلي الصفحة.
- ستظهر لك قائمة اختر منها ضم أفراد أسرتي.
- قم بالضغط علي المربع التي يوجد به كلمة ابدأ الخدمة.
- ستظهر لك مجموعه من الشروط والأحكام التي عليك قراءتها جيدا ثم الموافقة.
- ثم قم بالضغط علي كلمة التالي واكتب البيانات التي سيتم طلبها منك.
- بعد الانتهاء والتأكد من صحة البيانات اضغط كلمة أضافه ثم التالي.

(موقع مصر) | كيفية إضافة بيانات الزوجة إلى بطاقة التموين العائلية الكترونيا عبر الرابط digital.gov.eg

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