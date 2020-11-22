تفاصيل شخصية محمد جمعة بمسلسل "في يوم وليلة"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان محمد جمعة في مسلسل "في يوم وليلة"، ويُجسد خلاله دور الصديق المقرب للفنان أحمد رزق، كما أنه صاحب المسرح التي تقوم فيه داليا مصطفى بالتمثيل.

مسلسل "في يوم وليلة"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد مهران، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 35 حلقة.

وفي سياق آخر، يُشارك محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، وهو من إخراج بيتر ميمي، و تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي.


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