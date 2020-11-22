وزير الطاقة السوداني : الحكومة خفضت أسعار البنزين والديزل للمستهلكين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
وزير الطاقة السوداني
وزير الطاقة السوداني
وكالات
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قال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبد الرحمن في مؤتمر صحفي أمس السبت إن الحكومة قررت تخفيض أسعار البنزين والديزل للمستهلكين.

وتلغي الحكومة دعم الوقود على نحو تدريجي لتقليل عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية.

وقال عبد الرحمن إن سعر البنزين المدعم المنتج محليا سيقل من 56 جنيها إلى 54.7 جنيه للتر.

ولم يوضح الوزير أثر تخفيض السعر على الميزانية. وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل منتظم.

وثبت السودان لفترة طويلة سعر الوقود مسجلا أحد أقل مستوياته في العالم لكن تكلفة دعمه أثقلت كاهل ميزانية الدولة.

وعانى السودان من نقص حاد في الوقود حتى بات اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة الخرطوم أمرا مألوفا.

وسمحت الحكومة في أبريل للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود للنقل والتعدين والتصنيع.

وقال عبد الرحمن أيضا إن إنتاج الوقود في منشأة تكرير بالخرطوم سيتوقف في الأول من ديسمبر لتنفيذ أعمال صيانة.

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