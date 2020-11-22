محافظ قنا: الإنتهاء من رصف طريق السكة الحجازية

Advertisements



أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنتهاء أعمال الرصف بطريق السكة الحجازية جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تركيب البلدورات وصب الحواجز الخرسانية " نيوجرسى " في بعض المناطق على جانبى الطريق بعد الإنتهاء من الرصف.







أوضح الداودى ان الطريق يربط بين طريق قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى وطريق مصر - أسوان الزراعى بطول 11 كم وبتكلفة مالية بلغت 14 مليون جنية مؤكدا على انه يعد من الطرق الجديدة التى تم إنشائها بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة وزيادة معدلات الأمان والسلامة بها.







وأكد الداودى على ان محافظة قنا شهدت مؤخرا طفرة كبيرة في قطاع الطرق حيث تم انشاء مجموعة من الطرق الجديدة يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى بالإضافة الى إعادة رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



