تفاصيل شخصية جمال سليمان فى مسلسل "الطاووس"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان جمال سليمان في مسلسل جديد يحمل اسم "الطاووس"، ويُجسد خلاله دور محامي مخضرم، والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف محمد ناير، ويُجرى حاليًا ترشيح باقي الأبطال.

وفي سياق آخر، اعتذر جمال سليمان عن مسلسل "الحرير المخملى"، وذلك لعدم استطاعته في التوفيق بينه وبين مسلسله الجديد "الطاووس".


والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنان جمال سليمان الدرامية
الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، وهو بطولة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جيني اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق.


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