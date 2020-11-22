تعرف علي سعر الدولار اليوم الأحد 22-11-2020 في البنوك المصرية

ننشر سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-11-2020 ، حيث تراجع سعر الدولار بمعدل قرش واحد في البنك التجاري الدولي ، فيما ارتفع قرشاً واحداً في بنك عودة ، وأستقرت الأسعار في باقي البنوك.





سعر الدولار اليوم الأحد 22-11-2020 في البنوك المصرية اليوم





سجل سعر البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع

سجل البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع.

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سجل بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سجل بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.



