الآلاف يحتجون على قانون "الأمن الشامل" في فرنسا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا
وكالات
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شهدت فرنسا، صباح اليوم الأحد، احتجاجات على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، شارك في التظاهرات ممثلون عن وسائل الإعلام وحركات مثل "السترات الصفر"، بالإضافة إلى نقابات عمالية، ولوح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي والخضر.

 

ورفع المتظاهرون، لافتة لوكالة "ميدياربات"، كتب عليها: "الديمقراطية تموت في الظلام".

 

وكان البرلمان الفرنسي، أقر أمس الجمعة تعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية".

 

ووفقًا لنقابات الصحفيين، تمنح الشرطة الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة".

 

وأوضح التعديل أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال"، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.

 

وفي السنوات الأخيرة، واجهت الشرطة الفرنسية، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.

 

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