اليوم .. بدء زراعة 67 فدانا مُستصلحة بالقمح في قنا

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أنه يجرى استصلاح مساحة 67 فدان خلف مركز الأورام لزراعتها بالمحاصيل الموسمية والإستفادة منها في تنمية وتنويع موارد المحافظة جاء ذلك خلال تفقده لإعمال الإستصلاح بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.







أكد الداودى على انه سيتم زراعة القمح بدءا من اليوم حيث تم تقسيم المساحة المستصلحة الى مجموعة من القطع يتم زراعتها بشكل متتالى مؤكدا على انه يتم تطبيق أساليب وإرشادات وزارة الزراعة في اختيار نوع التقاوى وزراعة القمح بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.



