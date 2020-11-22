اليوم .. بدء زراعة 67 فدانا مُستصلحة بالقمح في قنا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أنه يجرى استصلاح مساحة 67 فدان خلف مركز الأورام لزراعتها بالمحاصيل الموسمية والإستفادة منها في تنمية وتنويع موارد المحافظة جاء ذلك خلال تفقده لإعمال الإستصلاح بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



أكد الداودى على انه سيتم زراعة القمح بدءا من اليوم حيث تم تقسيم المساحة المستصلحة الى مجموعة من القطع يتم زراعتها بشكل متتالى مؤكدا على انه يتم تطبيق أساليب وإرشادات وزارة الزراعة في اختيار نوع التقاوى وزراعة القمح بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

أخبار تهمك

‌اقتراب جاهزية نجمي الأهلي للمشاركة في نهائي القرن

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 15 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

نجم الزمالك يترقب جلسة أمير مرتضى لحسم موقفه

منذ حوالي 3 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تفاصيل مذكرات أوباما عن وضع مصر أثناء ثورة 25 يناير (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

/الأرصاد: هذا موعد موجة الطقس السيئ المقبلة

منذ 36 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 19 ساعة

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

05:26 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»