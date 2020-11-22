الأرصاد تحذر من موجة جديدة من عدم الاستقرار

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الخميس، وكانت ذروتها يوم الجمعة، وأثرت على مختلف أنحاء الجمهورية باستثناء محافظات الصعيد.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن يومي الأحد والإثنين ستتحسن حالة الطقس، وستنحصر الأمطار على السواحل الشمالية، منوهة بأنه اعتبارا من نهاية الأسبوع سنشهد موجة جديدة من عدم الاستقرار، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة سقوط أمطار يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أن الموجة الجديدة من عدم الاستقرار وارد أن تكون بنفس شدة الموجة الأخيرة من عدم الاستقرار أو أقل، حيث ستقوم الهيئة باصدار بيان عنها، مضيفة أننا نشهد الفصل الثاني من فصل الخريف وهو معروف بالتقلبات الجوية، معلقة: "ممكن نشوف الأربع فصول في يوم واحد".



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توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.



كما توقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وتظهر شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.





أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فمن المتوقع، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.



بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 21

