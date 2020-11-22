أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-11-2020 .. الكابوريا بـ 130 جنيه





إستقرت أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الأحد 22-11-2020 ، وسجل كيلو السمك البلطي حوالي 19 جنيه ، حيث تعتبر الأسماك من الأطعمة المفيدة والتي تحتوي علي نسبة كبيرة من الفسفور ويقلل من الإصابة بالإكتئاب وأمراض القلب .





وفيما يلي نستعرض أسعا الأسماك طبقا لما جاء بسوق العبور اليوم 22-11-2020 :









واستقرت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها.





وتراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو





وتراوح سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، و سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض 60-80 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-80 للكيلو.





وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 50 -66 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.



