أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-11-2020 .. الكابوريا بـ 130 جنيه

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
Advertisements

إستقرت أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الأحد 22-11-2020 ، وسجل كيلو السمك البلطي حوالي 19 جنيه ، حيث تعتبر الأسماك من الأطعمة المفيدة والتي تحتوي علي نسبة كبيرة من الفسفور ويقلل من الإصابة بالإكتئاب وأمراض القلب .

وفيما يلي نستعرض أسعا الأسماك طبقا لما جاء بسوق العبور اليوم 22-11-2020 :


واستقرت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها.

وتراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو

وتراوح سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، و سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض 60-80 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-80 للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 50 -66 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 18 ساعة

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يترقب جلسة أمير مرتضى لحسم موقفه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تفاصيل مذكرات أوباما عن وضع مصر أثناء ثورة 25 يناير (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 14 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

ريال مدريد يُرحب برحيل نجم الفريق في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 8-1-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2-3-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم السبت 14-3-2020.. البلطي يبدأ من 21 جنيها

أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-3-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18-3-2020 في سوق العبور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

05:26 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»