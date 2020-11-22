أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 21-11-2020 بسوق العبور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد 22-11-2020 ، علي نفس معدلاتها بالأمس وتراوح كيلكو البطاطس مابين 1.5  و2.5 جنيه ، فيما حقق كيلو الطماطم سعر 8 جنيهات ، ومن خلال التقرير التالي ننشر أسعار الخضروات والفاكهة حسبما جاء في سوق العبور كالاتي :

أسعار الخضروات اليوم :

كيلوالطماطم بين 5 و8 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 22-1-2020:

البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات.
البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و6 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

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