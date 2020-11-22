إستقرار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
الفجر الإقتصادي
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أستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 22-11-2020 ، عند نفس معدلاتها بالأمس حيث تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع بعد الوصول الي نتائج إيجابية بخصوص لقاح كورونا.
أسعار الذهب اليوم الأحد 22-11-2020:
سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 814 جنيه
وبلغ سعر الجرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698 جنيهًا
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 930 جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6512 جنيهًا
أسعار الذهب العالمي:
قلصت أسعار الذهب خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنهاية التعاملات مع تزايد الأمال حول لقاح كورونا.
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