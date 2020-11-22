إستقرار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
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أستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 22-11-2020 ، عند نفس معدلاتها بالأمس حيث تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع بعد الوصول الي نتائج إيجابية بخصوص لقاح كورونا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 814 جنيه
وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698 جنيهًا
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 930 جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6512 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:


قلصت أسعار الذهب خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنهاية التعاملات مع تزايد الأمال حول لقاح كورونا.

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