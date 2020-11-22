إستقرار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020

أستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 22-11-2020 ، عند نفس معدلاتها بالأمس حيث تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع بعد الوصول الي نتائج إيجابية بخصوص لقاح كورونا.





أسعار الذهب اليوم الأحد 22-11-2020:





سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 814 جنيه

وبلغ سعر الجرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698 جنيهًا

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 930 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6512 جنيهًا





أسعار الذهب العالمي:









قلصت أسعار الذهب خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنهاية التعاملات مع تزايد الأمال حول لقاح كورونا.



