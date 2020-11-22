إيهاب ياسر ريان يدعم الجبهة اليسرى للمنصورة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادى المنصورة إنضمام إيهاب ياسر ريان لاعب الترسانة لصفوفه فى صفقة إنتقال حر استعدادا لخوض منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب صاحب الـ ٢٥ عاما بالتوقيع للمنصورة  لمدة ثلاثة مواسم في حضور إسلام مسعد عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الفريق الأول و ياسر عبدالواحد المدير الفنى .

ولعب ريان من قبل ضمن أندية الداخلية والترسانة ودمنهور ويجيد اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر.

ويواجه المنصورة على ملعبه فريق بيلا الأربعاء المقبل فى إفتتاح مبارياته بدورى القسم الثانى.

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