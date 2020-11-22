إسرائيل تقصف عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مواقع للفصائل الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة لقصف صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الأحد.

واستهدفت الصواريخ موقعًا للمقاومة قرب منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ونقطة للمقاومة شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وموقعا جنوبي المدينة.

كما استهدف القصف موقعا للمقاومة غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وآخر بين رفح وخانيونس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة، منها موقعان لإنتاج "وسائل قتالية صاروخية"، إضافة إلى "بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية"، وذلك ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان.

وفي وقت سابق أفاد جيش الاحتلال، بسقوط قذيفة أطلقت من غزة، في منطقة مفتوحة قرب عسقلان، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها سقطت على مخزن لأحد المصانع، ما تسبب بأضرار في المكان.

وقد ذكر الإعلام الإسرائيلي، أنه تم تشغيل منظومة القبة الحديدية، قبل أن ينفي الجيش الإسرائيلي ذلك.