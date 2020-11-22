بشرة سارة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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بات حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزًا لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي للأبيض.

واستقر جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بحازم إمام، أساسيًا.
 
وكانت نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي خضع لها حازم إمام أكدت سلامته.

ويجري اللاعب أشعة على القلب، ضمن البروتوكول المتبع من الاتحاد الإفريقي "الكاف"،  على أن يتم وضع نتيجة الأشعة ضمن ملفه الطبي.

جدير بالذكر أن الزمالك يلاقي الأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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