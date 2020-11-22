كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا









استقر مسؤولو الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على هوية حكم مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع الأهلي والزمالك مساء الجمعة المُقبلة.





رضوان جيد حكما لنهائي أبطال أفريقيا





وعين مسؤولو الكاف الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.



