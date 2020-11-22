كاف يستقر على حكم نهائي أبطال أفريقيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على هوية حكم مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع الأهلي والزمالك مساء الجمعة المُقبلة.

رضوان جيد حكما لنهائي أبطال أفريقيا 

وعين مسؤولو الكاف الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للفوز بمبارة الجمعة المقبلة لحصد القلب القاري السادس في تاريخ القلعة البيضاء، بينما يطمح الأهلي في تحقيق الانتصار طمعًا في التاسعة.

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