أحمد سلطان بطل "SNL" يحتفل بخطبته

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أعلن الفنان الشاب أحمد سلطان، عن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أحمد سلطان مجموعة صور جمعته بخطيبته، وعلق عليها قائلاً :"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قرينا الفاتحه ربنا يجعلها بداية طيبة، شكرًا يارب الحمد لله".



ويشارك أحمد سلطان حاليًا في مسرحية "صباحية مباركة" ، وهي بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.