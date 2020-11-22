نجم الزمالك السابق: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي









قال عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك هم الأكبر من ناحية الميزانية في الوطن العربي.





وأكد عصام مرعي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك يعقدان صفقات سوبر بسبب ميزانيتهم الكبيرة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية".



