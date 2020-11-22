رايولا: إبراهيموفيتش سيلعب حتى الخمسين من عمره

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث مينو رايولا، وكيل أعمال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، عن موعد اعتزال «السلطان» لعبة كرة القدم.

تصريحات مينو رايولا عن زلاتان إبراهيموفيتش 

وقال مينو رايولا عبر موقع "كالتشيو ميركاتو" : "أحيانا أضع نفسي فوق إبرا أثناء قيامه بتدريبات الضغط، لكنه يستمر في الانحناءات، وأنت تعرف أنني لست خفيفًا".

وتابع وكيل زلاتان: "سيظل يلعب ويمكنه الاستمرار في كرة القدم حتى 50 عامًا، أو على الأقل حتى يغادر الملعب على نقالة، لكنه يريد اللعب فقط في أعلى المستويات".

وأتم: "في الوقت الحالي يمكن لزلاتان الاستمرار داخل المستطيل الأخضر، لقد قام بإحياء ميلان، إنه يمثل 90% من قوة الفريق".

ويقدم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي إي سي ميلان الإيطالي، في الكالتشيو وبطولة الدوري الأوروبي.

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